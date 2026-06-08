Fruit of the Loom lanciert Jubiläumskampagne

Zum 175-jährigen Bestehen im Jahr 2026 lanciert der Textilspezialist mit europäischem Sitz in Kaiserslautern unter dem Namen „Grown Together“ eine Jubiläumskampagne. Die Bildwelt versteht Wachstum nicht als Zeitspanne, sondern als gemeinsames Entwickeln mit Partnern, Kunden und Händlern.

Fruit of the Loom beliefert seit 1851 die Textil- und Druckbranche mit Basics, die Veredler, Druckdienstleister und Fachhändler täglich einsetzen. Unter dem Motto „Grown Together“ sollen diese Partnerschaften in den Mittelpunkt gestellt und das gemeinsame Reifen mit der Branche widergespiegelt werden. Die Früchte des Markenlogos werden in der Kampagne zur Bühne: Überdimensionale Weintrauben, Äpfel und weiße Johannisbeeren rahmen die Kampagnenmotive und ziehen sich als visueller roter Faden durch alle Kanäle. Vier Key Visuals begleiten das gesamte Jubiläumsjahr – von Digital und Social Media bis hin zu Bewegtbild und klassischer Markenkommunikation. Jedes der Key Visuals setzt dabei ein Produkt, wie das Iconic 195 Ringspun Premium T in Soft Lavender oder den Supercotton Hooded Sweat in College Green in Szene.

Die Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur HCP Grauwild Kaiserslautern, die eigens für dieses Projekt einen KI-Hybrid-Prozess entwickelt hat, der reale Produktfotografie mit digital gesteuerter Bildgestaltung kombiniert. Farbe, Material, Struktur und Details der Textilien werden real fotografiert und bleiben exakt erhalten, Modelle, Umgebungen, Licht und Stil werden anschließend digital gesteuert. So werden die Produkte präzise abgebildet und es entstehen Bildwelten, die in klassischen Studio-Shootings kaum realisierbar sind.

„Der Ansatz hat uns die Möglichkeit gegeben, Content neu und zeitgemäß zu denken. Mehr Flexibilität, mehr Geschwindigkeit und eine verlässliche Produktdarstellung kommen hier erstmals si