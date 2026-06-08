Goldstar kündigt digitale Transformation an

Der irische Werbeartikelanbieter Goldstar, IRL-Dundalk, ist Anfang Juni mit einer neuen Webplattform live gegangen, die das Kundenerlebnis entscheidend verbessern soll. Die neue Plattform kombiniert den bekannten Goldstar-Look mit leistungsstarken Tools, sodass Bestellungen schneller und intuitiver aufgegeben werden können.

Zu den Tools gehören eine neue, verbesserte Suchmaschine mit Vorhersagefunktion, die Nutzerbedürfnisse versteht und sofort relevante Produkte anzeigt, ein zentrales Bestell-Dashboard, in dem alle Bestellungen, die online oder über einen Vertriebspartner platziert wurden, in einer einheitlichen Übersicht in Echtzeit verfolgt werden können, sowie eine optimierte Benutzeroberfläche, um mit weniger Klicks vom Angebot zum Abschluss zu gelangen. Der Zugang zu einer bewährten Anzahl an kostenlosen Marketing-Tools und digitalen Ressourcen von Goldstar, die Vertriebspartnern dabei helfen, ihre Produkte effektiver zu verkaufen, bleibt bestehen.

„Bei diesen Neuerungen geht es um mehr als nur um die Technologie – sie sind ein Bekenntnis zu unserem Simplicity Markenversprechen.“, sagt Heather Smartt, Global Head von Goldstar. „Durch die Beseitigung von Reibungsverlusten im Bestellprozess können unsere Geschäftspartner intelligenter und schneller als je zuvor arbeiten.“

www.simplygoldstar.com