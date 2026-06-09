L-Shop-Team erweitert Marketing-Service

Der Textilgroßhändler L-Shop-Team, Unna, bietet in Kooperation mit der Deutschen Post ab Juni 2026 einen neuen Print-Mailing Creator an und erweitert somit sein Serviceangebot für textile Wiederverkäufer um ein exklusives Marketingtool.

Der Print-Mailing Creator richtet sich an Fachhändler, Textilveredler, Berufsbekleider, Copyshops, Agenturen und andere Weiterverkäufer und ermöglicht es registrierten L-Shop-Team-Kunden, professionelle Postkartenmailings mit wenigen Klicks zu individualisieren und für die Kundenansprache zu nutzen. So kann gezielt auf neue Kollektionen, saisonale Themen, Aktionen oder relevante Sortimentsimpulse aufmerksam gemacht werden. L-Shop-Team stellt vorbereitete Postkartenvorlagen bereit, die individualisiert und als Print-Mailing auf den Weg gebracht werden können.

„Unsere Kunden brauchen nicht nur starke Produkte, sondern auch Werkzeuge, mit denen sie ihr Geschäft einfacher und erfolgreicher machen können. Genau hier setzt der Print-Mailing Creator an: Er macht professionelle postalische Kundenansprache schnell, unkompliziert und direkt nutzbar“, so Andrea Herrmann, Geschäftsführerin bei L-Shop-Team.

Der Print-Mailing Creator steht kostenlos zur Verfügung und bietet eine moderne Möglichkeit, etablierte Print-Mailings mit dem digitalen Tool der Deutschen Post zu versenden.

Auch beim Versand setzt L-Shop-Team auf eine zukunftsorientierte Lösung. Während aktuell im Mailing-Tool standardmäßig GoGreen verwendet wird, wird der Standard ab dem 1. September 2026 auf GoGreenPlus umgestellt. Damit erfolgt der nächste Schritt hin zu einer noch nachhaltigeren Versandlösung im Rahmen des Angebots der Deutschen Post.