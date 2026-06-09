Merch is Magic

Dass Merchandising und haptische Werbung genau die Zutaten sind, die Marken brauchen, um ihr Marketing zu vollenden, davon ist Will Good, CEO der Prominate Group überzeugt.

Beispiele, Belege und Ideen, warum das angesichts der Dominanz digitaler Kanäle so ist, verrät er im Interview, das in der Werbeartikel Nachrichten Nr. 470 erschienen ist.

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