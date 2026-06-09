Newell übernimmt Mapa-Produktionsaktivitäten

Ab dem 1. Oktober übernimmt Newell Brands Germany, Hamburg, die Produktionsaktivitäten der Mapa GmbH, Zeven.

Für Mapa stellt dies einen wichtigen Schritt zur Vereinfachung des Produktionsmodells dar.

Der Handel mit Materialien und/oder Dienstleistungen wird ab Oktober über Newell abgewickelt, was laut Unternehmensangaben eine wesentliche Voraussetzung für weiteres Wachstum und die Steuerung des Geschäfts als einheitliches Unternehmen darstelle. Mit der Zusammenführung wird gleichzeitig das globale SAP-Geschäftsmanagementsystem von Newell übernommen, das eine Schlüsselrolle für Wachstum und effiziente Steuerung der Geschäftsaktivitäten spielen soll. Infolge der Zusammenführung gehen alle bestehenden Verträge und laufende Geschäftsbeziehungen automatisch auf die Newell Brands Germany über, so Mapa.

www.mapa.de