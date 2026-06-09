Portfolio der Outdoors Company wächst weiter

Das britische Unternehmen The Outdoors Company, UK-Congleton, erweitert im Juni 2026 das Portfolio an Premium-Outdoor und Lifestyle-Marken um die Marke Dryrobe.

Bekannt für seine Umkleidemäntel hat sich das Unternehmen im Bereich Outdoor-Lifestyle-Bekleidung einen Namen gemacht und vereint Funktionalität, Komfort und hohe Attraktivität im Einzelhandel. Das über The Outdoors Company erhältliche Sortiment umfasst die bekannten Umkleidemäntel von Dryrobe, sowie eine ausgewählte Kollektion an Artikeln wie Taschen, Westen und Jacken, die mit hochwertigen Branding- und Personalisierungsoptionen angeboten werden.

Paul Morley-Smith, Geschäftsführer von The Outdoors Company, kommentierte die Markteinführung wie folgt: „Wir freuen uns unglaublich, Dryrobe in unserem Portfolio willkommen zu heißen. Es ist eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad und echtem Lifestyle-Appeal, die Produkte anbietet, die Funktionalität mit erstklassiger Qualität verbinden. Wir sehen ein enormes Potenzial für Unternehmen, die Markenartikel entwickeln möchten, die authentisch und begehrenswert wirken und für den täglichen Gebrauch konzipiert sind.“

Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochwertiger Markenbekleidung, die sowohl Qualität als auch Identität widerspiegelt, unterstreicht die Aufnahme von Dryrobe in das Sortiment den Fokus von The Outdoors Company darauf, führende Outdoor- und Lifestyle-Marken mit hoher Glaubwürdigkeit im Einzelhandel und einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Anziehungskraft zu beliefern.

www.theoutdoorscompany.co.uk