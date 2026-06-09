Promo life: Neue Plattform

Am 1. und 2. Juni 2026 wurde das tschechische Pelhřimov, ca. 100 km südöstlich von Prag, durch die erste Ausgabe der Fachmesse Promo life 2026 zum Zentrum der Werbeartikelbranche.

Organisiert von LiveDesign s.r.o., einem Fachhändler für Werbeartikel und Unternehmensbekleidung, bot die Messe europäischen Herstellern und Lieferanten eine einzigartige Gelegenheit, sich mit Fachbesuchern aus der Tschechischen Republik auszutauschen.

Die Messe richtete sich an Werbe- und Marketingagenturen, die eingeladen waren, Firmenkunden mitzubringen um so gemeinsam die neuesten Trends, Produktinnovationen und kreative Lösungen aus den Bereichen Werbeartikel, Textilien und Merchandise zu entdecken.

Unter den 14 Ausstellern fanden sich, neben bedeutenden Vertretern des tschechischen Marktes auch zahlreiche deutsche Unternehmen. Die Messe, die im Beachwell-Komplex, einer modernen Sporthalle, stattfand, erwies sich laut Veranstalterinformationen als geeigneter Veranstaltungsort, sodass eine angenehme, ungezwungene, aber hochprofessionelle Atmosphäre entstand. Das positive Feedback von Besuchern und Ausstellern bewies erneut, dass persönliche Treffen auch in Zeiten sich rasch entwickelnder digitaler Kommunikation eine hohe Bedeutung haben.

„Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, auf der führende Anbieter von Werbeartikeln Agenturen und deren Kunden in einem Umfeld treffen können, das persönliche Interaktion, Inspiration und geschäftliche Zusammenarbeit fördert.“, sagte Vladimír Kozler, Inhaber von LiveDesign s.r.o. und Veranstalter der Messe. „Wir glauben, dass die Promo life zu einer der wichtigsten Branchenveranstaltungen in der Region werden wird, die Möglichkeiten für neue Geschäftsbeziehungen und den Erfahrungsaustausch auf dem gesamten Markt bietet.“

www.livedesign.cz

Fotos: LiveDesign