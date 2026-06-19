Aka Tex: Erfolgreicher Workshop bei New Wave

Am 16. Juni 2026 trafen sich zwölf interessierte Teilnehmer sowie vier Experten zum Workshop „Embossing – so geht’s“, organisiert von der Akademie für Textilveredelung, im Showroom des Textillieferanten New Wave in Köln.

Embossing verleiht Textilien eine langlebige, dreidimensionale Struktur, die sichtbar und spürbar ist und bisher hauptsächlich im Einzelhandel zu finden war.

Nachdem das Thema auch für Merchandising, hochwertige Werbetextilien sowie Sports- und Workwear spannender wurde, sah die Akademie hier eine gute Grundlage für ein spannendes Seminar.

Der Seminar-Tag begann mit einer Präsentation zur Theorie des Embossing-Verfahrens, geleitet von Dirk Glaser von KIT. In Zusammenarbeit mit der Fuchs GmbH entwickelte das Unternehmen Transferpressen für das Embossing-Verfahren, die die Technologie auch für kleinere Unternehmen in Deutschland wirtschaftlich machen. Auch Christian Fuchs, Geschäftsführer der Fuchs GmbH, war vor Ort und erläuterte den Anwesenden die technischen Punkte rund um die Maschine und die Technologie.

Rege Diskussionen und Nachfragen der Teilnehmer, die u.a. von der Ostsee, bzw. aus dem Allgäu angereist waren, unterstrichen das Interesse am Thema.

Nach einer gemeinsamen Mittagspause, die nicht nur zur Erholung, sondern auch zum Netzwerken genutzt wurde, gind es dann mit einer praktischen Vorführung weiter. Glaser zeigte nicht nur das Embossing-Verfahren an sich, sondern auch die Einstellungen an der Maschine und gab Informationen zum Zeit- und Arbeitsaufwand.

Textillieferant New Wave, der aufgrund einer Kundenanfrage auf die aka tex zugegangen war, stellte verschiedene Textilien zur Verfügung, auf denen das Embossing gezeigt wurde. Final konnten die Teilnehmer sich dann auch selbst an den Maschinen versuchen und sich so auch handwerklich vom Embossing überzeugen.

„Mein Fazit zum heutigen Tag ist sehr positiv. Es war ein außergewöhnlich aktiver und lebendiger Workshop, alle waren sehr wissbegierig und haben sich miteinander vernetzt. Zudem zeigten einige ein direktes Interesse, in die Technologie zu investieren. In diesen Zeiten ein gutes Signal“, so Stefan Roller-Aßfalg von der Akademie für Textilveredelung. „Auch der Showroom von New Wave ist super. Wir hatten bereits im letzten Jahr ein Stickerei-Seminar hier, das ebenfalls sehr gut lief. Das Ambiente ist toll, was die Gäste auch heute mehrfach betont haben“, so der Veranstalter.

www.aka-tex.de