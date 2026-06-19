AM Promotion offiziell gegründet

Der Branchenkenner Anel Muratovic gab bekannt, am 1. Juni 2026 offiziell die AM Promotion, ein Unternehmen für Werbeartikel, Corporate Wear und individuelles Merchandise, gegründet zu haben. Muratovic bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung mit und setzt auf digitale B2B-Prozesse sowie den Einsatz künstlicher Intelligenz, um Kunden schneller, strukturierter und individueller betreuen zu können. Den Schritt, sich mit AM Promotion selbstständig zu machen, begründet der Branchekenner wie folgt: „Ich habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten gesehen, wie stark sich unsere Branche verändert hat – aber auch, wo sie teilweise stehen geblieben ist. Genau dort möchte ich ansetzen: mit einem Unternehmen, das nicht nur Produkte verkauft, sondern Kunden den gesamten Weg abnimmt.“

AM Promotion betreut, ausgehend vom Standort Gunskirchen in Oberösterreich, Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum und wird mit einem kleinen Team aufgebaut. „Mit AM Promotion möchte ich ein Unternehmen aufbauen, das Kunden Zeit spart, Lieferanten professionell einbindet und Werbeartikel wieder als das positioniert, was sie sein können: ein wirkungsvolles Instrument für Markenaufbau, Vertrieb und Mitarbeiterbindung“, erklärt Muratovic.

Neben einer durchdachten Umsetzung mit intensiver Beratung, Produktauswahl, Veredelung, Logistik und auf Wunsch auch Sonderlösungen aus einer Hand ist auch der Einsatz von modernen Technologien ein wichtiger Baustein bei AM Promotion. Dabei soll die persönliche Beratung aber nicht wegfallen, sondern dort von KI unterstützt werden, wo Prozesse bislang viel Zeit gebunden haben, wie bei der Aufbereitung von Präsentationen, der Vorauswahl passender Produktideen, der Strukturierung von Anfragen, der Erstellung von Konzeptvorschlägen oder bei wiederkehrenden administrativen Abläufen. „Mit den heutigen Möglichkeiten im Bereich KI können wir Prozesse deutlich beschleunigen, ohne an Qualität zu verlieren. Das schafft mehr Zeit für das, worauf es wirklich ankommt: Beratung, Kreativität und eine saubere Umsetzung“, so Muratovic.

Das neu gegründete Unternehmen möchte zudem auf langfristige Partnerschaften mit Händlern und Lieferanten setzen. Entscheidend seien nicht nur Preis und Lieferfähigkeit, sondern auch Qualität, Zertifizierungen, Veredelungskompetenz und Innovationskraft, gab Muratovic bekannt. „Der Markt braucht Partner, die verstehen, dass ein guter Werbeartikel mehr ist als ein bedrucktes Produkt“, sagt Muratovic. „Es geht um Wirkung, Nutzwert und Vertrauen – beim Kunden genauso wie in der Zusammenarbeit mit Lieferanten.“

Das Ziel für die nun folgenden Monaten soll sein, das Markensortiment zu erweitern, den Webshop weiterzuentwickeln, Lieferantenpartnerschaften zu vertiefen und AM Promotion Schritt für Schritt als verlässlichen Partner zu etablieren.

www.ampromotion.at