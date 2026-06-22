Print and Digital Convention mit Besucherrekord

Am 16. und 17. Juni fand in der Messe Düsseldorf die diesjährige Ausgabe der Print and Digital Convention (PDC) statt. Die Kongressmesse wird vom Fachverband Medienproduktion (FMP) in Zusammenarbeit mit der drupa und der Messe Düsseldorf veranstaltet und bietet der Printing-, Brand- und Packaging-Community einen Treffpunkt zwischen den Zyklen der alle vier Jahre stattfindenden drupa. Mit einer Mischung aus Messe und hochkarätigen Fachvorträgen möchte das Format Perspektiven aus Marke, Technologie, Kommunikation und Produktion zusammenbringen und aktuelle Entwicklungen der Branche auf lebendige und praxisnahe Weise erfahrbar machen.

Unter den rund 60 Ausstellern waren neben Anbietern etlicher Drucktechnologien u.a. Spezialisten für Packaging, Dialogmarketing, Interior/Exterior Design, Software oder E-Commerce. Auch Verbände, die mit der PDC kooperieren, wie der Verband Druck und Medien Nord-West (VDMNW), der Bundesverband Marketing Clubs sowie die Initiative We.Love.Print, zeigten Flagge.

Last, but not least hatten sich mehrere Aussteller aus dem Bereich Merch und haptische Werbung für eine Teilnahme entschieden und suchten den Schulterschuss zu den Nachbardisziplinen. „Wir sind zum ersten Mal vor Ort und hoffen auf interessante neue Leads aus dem Kernpublikum der PDC“, meint Dennis Meyer, Fruit of the Loom. „Bislang können wir uns nicht über mangelnde Resonanz beklagen – unsere Transferdruckpresse, an der wir T-Shirts bedrucken, wird regelrecht belagert.“

Mit über 1.700 Fachbesuchenden konnte die PDC 2026 einen neuen Besucherrekord erzielen. „Die Energie und Offenheit, die in diesem Jahr auf der PDC spürbar war, hat gezeigt, wie groß das Bedürfnis nach Austausch, Orientierung und neuen Perspektiven in der Branche aktuell ist“, so Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des Fachverbandes Medienproduktion e.V. (FMP). „Besonders beeindruckend war, wie selbstverständlich hier Marken, Agenturen, Technologieanbieter und Produzenten zusammengekommen sind. Der Besucherrekord bestätigt, dass die Branche genau diesen Austausch sucht und aktiv mitgestalten möchte.“

Auch das zweitägige Kongressprogramm spiegelte diese Entwicklung wider. Keynotes, kuratierte Session-Stränge und Panels brachten Stimmen aus Industrie, Design, Marke und Kommunikation zusammen. Themen wie Customer Experience, Markenführung, Packaging, E-Commerce und KI machten deutlich, wie eng Print heute mit digitalen Geschäftsmodellen und modernen Kommunikationsstrategien verbunden ist.

// Till Barth

www.printdigitalconvention.de

Fotos: Till Barth, © WA Media