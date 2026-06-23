Die Veranstalter der Welcome Home Tour 2026 blicken auf eine gelungene Frühjahrs-Sommeretappe zurück. An den Standorten Herbolzheim, Bielefeld und Erbach nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, aktuelle Werbeartikel, angesagte Trends und inspirierende Produktwelten live zu erleben.
Die besondere Mischung aus persönlichem Austausch, hochwertigen Marken und spannenden Einblicken hinter die Kulissen machte die Termine, so die Veranstalter, erneut zu einem starken Format. Im Mittelpunkt standen intensive Gespräche, echte Produkterlebnisse und wertvolle Impulse für die Werbeartikelbranche.

WelcomeHOme2026 bild kombi - Welcome Home Tour: Persönlich, Inspirierend, Erfolgreich

Nach erfolgreichen Stationen geht die Welcome Home Tour im Herbst wieder los.

Nach dem erfolgreichen Frühjahr und Sommer haben die 16 Partner der Welcome Home Tour, Aditan, Daiber, Fare, Geiger-Notes, Halfar, Jung, Kalfany, Koziol, mbw, Polyclean, Reflects, Reisenthel, Schwan-Stabilo, SND, Trendfactory und uma Schreibgeräte Ullmann, die Termine für die Herbst und Winterstationen der Tour bekanntgegeben.

www.welcome-home-tour.de


Termine:

 

08.10. 2026 Stuttgart, Mercedes-Benz Museum und Cannstatter Wasen

25.11.2026 Hamburg, Altona Kaispeicher

02.12.2026 München, Jochen Schweizer Arena