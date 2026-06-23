Welcome Home Tour: Persönlich, Inspirierend, Erfolgreich

Die Veranstalter der Welcome Home Tour 2026 blicken auf eine gelungene Frühjahrs-Sommeretappe zurück. An den Standorten Herbolzheim, Bielefeld und Erbach nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, aktuelle Werbeartikel, angesagte Trends und inspirierende Produktwelten live zu erleben.

Die besondere Mischung aus persönlichem Austausch, hochwertigen Marken und spannenden Einblicken hinter die Kulissen machte die Termine, so die Veranstalter, erneut zu einem starken Format. Im Mittelpunkt standen intensive Gespräche, echte Produkterlebnisse und wertvolle Impulse für die Werbeartikelbranche.

Nach dem erfolgreichen Frühjahr und Sommer haben die 16 Partner der Welcome Home Tour, Aditan, Daiber, Fare, Geiger-Notes, Halfar, Jung, Kalfany, Koziol, mbw, Polyclean, Reflects, Reisenthel, Schwan-Stabilo, SND, Trendfactory und uma Schreibgeräte Ullmann, die Termine für die Herbst und Winterstationen der Tour bekanntgegeben.

www.welcome-home-tour.de