VÖW stellt Weichen neu

Der Verband Österreichischer Werbemittelhändler (VÖW) lud von 17. bis 19. Juni d.J. seine Mitglieder und Lieferantenpartner nach A-Schicklberg in Oberösterreich zum traditionellen Sommermeeting, um gemeinsam 35 Jahre des Bestehens zu feiern und wichtige Akzente für die Weiterentwicklung des Verbands zu setzen.

Schon in der Begrüßungsrede sprach VÖW-Präsident Klaus Pohn die Bereitschaft zur Kooperation an, die dann auch beim zweiten Programmpunkt, einem Round-Table-Gespräch zwischen Händlern und Lieferantenpartnern des VÖW, im Mittelpunkt stand. Ziel war es, Potenziale auszuloten, wie die Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil weiter gestärkt und vertieft werden kann. Dabei wurden verschiedene Ansätze für eine noch engere Vernetzung und gemeinsame Marktaktivitäten diskutiert – von neuen Formaten zur Kundenansprache bis hin zur stärkeren Nutzung der VÖW-Kommunikationskanäle als Plattform für Marketing-Partnerschaften. Die Gespräche zeigten deutlich den Wunsch aller Beteiligten, die Zusammenarbeit aktiv weiterzuentwickeln. „So ein offener Austausch ist extrem wichtig, um eine Kooperation mit Leben zu füllen und von der Vielfalt der Zugangsweisen und Erfahrungen, auf die wir als Verband mit unseren Partnern zurückgreifen können, zu profitieren. Wir konnten aus diesem Round Table viele Anregungen mitnehmen, um den VÖW zu stärken. Dieses Potenzial brachliegen zu lassen, können und wollen wir uns nicht leisten“, so Pohn.

Am zweiten Tag standen bei der Messe der VÖW-Lieferantenpartner die aktuellsten Produktneuheiten im Mittelpunkt. Hier konnten die Besucher sich im Detail über Mengen, Herstellungs- und Veredelungstechniken sowie Lieferzeiten informieren und haptische Helfer begutachten.

Ein gemütlicher Abschluss am Donnerstagabend in der Furtmühle in Bad Hall ermöglichte den Teilnehmern, die im Rahmen der beiden Veranstaltungstage entwickelten Ideen auch abseits des Arbeitsalltags zu besprechen und sich auf persönlicher Ebene auszutauschen.

Ein ebenso traditioneller Programmpunkt war die Kür zum Lieferantenpartner des abgeschlossenen Jahres 2025, wobei die VÖW-Mitglieder bei der Wahl jeweils hervorragende Leistungen in Bezug auf Service, Qualität und Lieferfähigkeit prämieren. Heuer konnten Petra van Halsema, Accountmanager Austria & Switzerland, und Henry Maier, Key Account Manager Austria & Switzerland, die Auszeichnung für ihr Unternehmen XD Connects entgegennehmen.

Klaus Pohn: „XD Connects ist schon seit Langem ein zuverlässiger und starker Partner des Verbands. Mit dem starken Fokus auf die Einhaltung strenger ESG-Kriterien teilt das Unternehmen auch unser Bestreben nach Transparenz rund um Rohstoffe, Lieferketten und faire Arbeitsbedingungen.“

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