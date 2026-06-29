Fruit of the Loom unterstützt Auslandspraktikum

Der Textilspezialist Fruit of the Loom, Kaiserslautern, hat seine Auszubildende Viktoriia Dvornik im Rahmen ihres Erasmus+-Programms unterstützt und sie für eine Fortbildung freigestellt. Dvornik absolviert aktuell ihre Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation in Kaiserslautern und verbrachte nun drei Wochen in IRL-Dublin. Das Ausbildungsverhältnis lief während dieser Zeit unverändert, inklusive Vergütung, weiter. Das Ziel des Programms, das über das KBBZ Saarbrücken, Friedrich-List-Schule (Europaschule, Erasmus+) organisiert wurde, ist Sprachkenntnisse zu vertiefen und interkulturelle Kompetenzen auszubauen.

„Ich habe von meiner Schule das Angebot erhalten, an einem Praktikum in Dublin teilzunehmen. Dieses Jahr ist es das erste Mal, dass auch Schüler*innen aus dem Bereich Marketing eingeladen werden“, so Dvornik. „Rückblickend war das Praktikum eine großartige Chance, sowohl fachlich als auch persönlich zu wachsen. Ich würde jederzeit wieder teilnehmen und finde es toll, dass Fruit of the Loom mir diese Möglichkeit gegeben hat.“

In der ersten Woche wurde ein Englischkurs am ADC College absolviert, anschließend verbrachte Dvornik zwei Wochen am Citas College Dublin, wo sie Gespräche mit Lehrenden führte, Unterrichtssituationen begleitete und bei Prüfungen hospitierte. Parallel übernahm sie Aufgaben für die Marketingabteilung, darunter die Planung kleinerer Veranstaltungen, Ideen für Social-Media-Inhalte sowie die Erstellung von Präsentationen. Zum Abschluss erhielten die Teilnehmer Zertifikate, die den erfolgreichen Abschluss des Programms dokumentieren.

Fruit of the Loom begrüßt und unterstützt Auslandsaufenthalte von Auszubildenden ausdrücklich. „Solche internationalen Erfahrungen fördern die fachliche und persönliche Entwicklung. Insbesondere im Hinblick auf Selbstständigkeit, interkulturelle Kompetenzen und Sprachkenntnisse“, so Lou Emilia Tassone, Digital Marketing Spezialist und Ausbilderin von

Viktoriia.

www.fruitoftheloom.com