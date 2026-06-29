Neue Geschäftsführerin bei Werbemittel24.com

Der Werbeartikelhändler- und Importeur Werbemittel24.com aus Leipzig stellt zum 1. Juli 2026 eine neue Geschäftsführerin vor.

Ina Boye ist seit 2018 im Unternehmen und hat maßgeblich zur Entwicklung und zum Erfolg beigetragen. Mit ihrer Erfahrung, Führungsstärke und ihrer positiven Einstellung soll sie Werbemittel24.com nun erfolgreich in die Zukunft führen.

Das Team schätzt Boye für ihre außergewöhnliche Fachkompetenz, ihre langjährige Branchenerfahrung und die verbindende Art. Herausforderungen begegnet sie mit Ruhe, Besonnenheit und einem klaren Blick für Lösungen, was ihr im Alltag als Geschäftsführerin helfen soll. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist sie zudem eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin, die stets ein offenes Ohr hat und auch in anspruchsvollen Situationen Sicherheit vermittelt. Darüber hinaus zeichnet Boye sich durch ihr außerordentliches Engagement aus, das in Verbindung mit ihrer Verlässlichkeit und der positiven Einstellung wesentlich zur Unternehmenskultur beigetragen haben, so das Unternehmen.

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