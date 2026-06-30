Assoprom Award: Anmeldungen ab sofort möglich

I – Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe wurde nun die zweite Ausgabe der Initiative offiziell vorgestellt und die Anmeldephase für den zweiten Assoprom-Award geöffnet. Der Award wird am 16. September 2026 in den Räumen von Carter & Benson im Foro Bonaparte in I-Mailand verliehen.

Der vom italienischen Werbeartikelverband Assoprom organisierte Wettbewerb bietet Unternehmen und Schlüsselakteuren der Branche die Möglichkeit, ihr Talent unter Beweis zu stellen und ihre wertvollsten und überzeugendsten Projekte zu präsentieren. „Der Assoprom-Award“, erklärt Patrizia Merlino, Präsidentin von Assoprom, „ist eine Veranstaltung, die mit dem Ziel ins Leben gerufen und konsequent vorangetrieben wurde, die Kommunikation über die Aktivitäten der Hersteller und Vertreiber von Werbe- und Promotionsartikeln zu stärken und zu erweitern und so deren bewährte Praktiken rasch zu verbreiten.“

Eine hochkarätige Jury, deren Vorsitz Fernsehjournalist Paolo Colombo übernimmt, ist für die Auswahl und Bewertung der Beiträge verantwortlich. Des Weiteren setzt sich die Jury aus unabhängigen Experten, Unternehmern Kreativen, Führungskräften und Journalisten zusammen, die im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn mit Innovationen in Berührung gekommen sind, sich damit auseinandergesetzt oder umgesetzt haben.

„Die Gewinner“, so Merlino, „erhalten die Gelegenheit, ihre Unternehmen einem ausgewählten Publikum vorzustellen und an Interviews mit Branchenexperten teilzunehmen, was ihre Markenbekanntheit erheblich steigern wird. Im Anschluss an die Preisverleihung, bei der auch besondere Auszeichnungen für herausragende Persönlichkeiten der Branche verliehen und ein wichtiges soziales Projekt vorgestellt werden, findet ein reichhaltiger Networking-Empfang statt, der eine einzigartige Gelegenheit für strategisches Networking und die Schaffung neuer geschäftlicher Synergien bietet.“

Der Award soll so nicht nur neue Mitglieder für Assoprom werben, sondern auch das Zugehörigkeitsgefühl der bestehenden Mitglieder stärken. Außerdem solle er, so Merlino, als Plattform dienen, um wichtige Themen für die Zukunft der Branche in den Mittelpunkt zu rücken.

www.assoprom.it