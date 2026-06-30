BRANDmania: Matchmaking für Marken



B2B Speeddating-Festival, Treffpunkt für Marken, ein Ort, an dem Chancen entstehen: all das ist die BRANDmania. In einer elektrisierenden Atmosphäre verschwimmen die Grenzen zwischen Besuchern und Ausstellern, zwischen Genres und Formaten, zwischen Ziel- und Altersgruppen. Das ist erklärtes Ziel der Veranstaltung, die zum Portfolio der Spielwarenmesse eG gehört und konsequenterweise in ihrer Statistik nur von „Teilnehmenden“ spricht.

Am 24. und 25. Juni 2026 machte die BRANDmania bei hochsommerlichen Temperaturen die Grand Hall des Unesco-Weltkulturerbes Zeche Zollverein zu einem Hotspot für die Lizenzbranche und kooperationsbereite Marken. Das Event übertraf die Besucherzahlen des Vorjahres und brachte mehr als 1.000 Teilnehmende aus so unterschiedlichen Bereichen wie Entertainment, Toys, Fashion, Food, Retail, Publishing und Gaming zusammen.

Unter den Ausstellern fanden sich Medienunternehmen und Lizenzvermarkter wie Paramount Consumer Products, The Pokémon Company, Sesame Workshop, Seven.one, RTL, Universal Products & Experiences oder Warner Bros. Entertainment ebenso wie Verlage wie Egmont Ehapa oder Oetinger, Lizenzagenturen wie Kiddinx oder Wildbrain und Spielwarenfirmen wie Hasbro oder Mattel. Auch einige Unternehmen aus den Bereichen Merch und Haptische Werbung suchten den Kontakt zu potenziellen Partnern. „Wir nehmen bereits seit Jahren an der Veranstaltung teil, und jedes Mal kommen ein paar gute Kooperationen dabei heraus“, so Patrick Breuer, koziol.

Über ein eigenes Matchmaking-Tool in der BRANDmania-App wurden rund 3.000 Termine gebucht, und überall auf der Veranstaltung standen Lounges zur Verfügung, um in aller Ruhe Gespräche zu führen und Potenziale auszuloten. Dank dieses Eventkonzepts, das die Teilnehmer geradezu ins Kontakten hineinwirft, entstehen jedes Jahr zahlreiche neue Kollaborationen und außergewöhnliche Projekte. Einige davon wurden vor Ort in der Brandbaby Lounge präsentiert und sind auch auf der Homepage zu finden. Helene Fischer x Tchibo x Barbie? Klar, wenn es für alle passt.

Ein hochwertiges Bühnenprogramm mit Keynotes und Panel-Diskussionen begleitete die BRANDmania an beiden Tagen. Eines der Highlights: das von den Markenkupplern inszenierte „Dating“-Format blindmate, bei dem die Sprachlern-App Duolingo mit der Telekom „verkuppelt“ wurde. Den stimmungsvollen Ausklang des ersten Tages bildete eine Open-Air-Party mit Live-Band.

„Die diesjährige BRANDmania hat gezeigt, wie selbstverständlich sich Marken, Handel und kreative Köpfe begegnen können. Genau diese Offenheit macht die Veranstaltung aus“, resümiert Katrin Störr, Head of BRANDmania. „Das positive Feedback von allen Seiten bestätigt, dass genau die Mischung aus Business und Erlebnis den Nerv der Community trifft. Die BRANDmania hat sich sichtbar weiterentwickelt – diesen Weg wollen wir gemeinsam mit der Branche konsequent fortführen, um künftig noch mehr Impulse für Inspiration, Austausch und neue Geschäftsideen zu setzen.“

Die nächste BRANDmania findet am 23. und 24. Juni 2027 erneut in Essen statt. // Till Barth

www.brandmania.events

Fotos: Till Barth, © WA Media (4); BRANDmania (1)