Brands Fashion gewinnt Fairtrade Award

Das Buchholzer Textilunternehmen Brands Fashion, das 2022 gemeinsam mit Profi-Fußballvereinen und Fairtrade Deutschland die Initiative „Vom Feld in den Fanshop“ startete, ist in der Kategorie Projektkooperation mit dem Fairtrade Award 2026 ausgezeichnet worden.

In der ersten Phase des Projekts, das von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit im Auftrag des BMZ gefördert wird, wurden 450 indische Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bei der Umstellung auf nachhaltigen, biologischen Baumwollanbau unterstützt und vielfältige Sportangebote für Kinder und Jugendliche umgesetzt. In der aktuell laufenden zweiten Phase, die bis Juni 2028 angesetzt ist, werden mithilfe von lokalen NGOs und Schulen insgesamt 1.650 Baumwollproduzentinnen und -produzenten Unterstützung erhalten und etwa 3.000 Heranwachsende durch gezielte Trainings beispielsweise hinsichtlich Gleichstellung, soziale Kompetenzen und Bildung gefördert. Die beteiligten Fußballvereine leisten als Abnehmer der Baumwolle für ihren Merchandise eine wichtige Funktion und sensibilisieren damit ihre Fans für nachhaltigere Textilien.

Der Fairtrade Award, der von einer namhaften Jury aus Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und Medien in verschiedenen Kategorien verliehen wird, würdigt herausragendes Engagement für faire Lieferketten, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, existenzsichernde Einkommen sowie Bildungs- und Aufklärungsarbeit. „Vom Feld in den Fanshop“ nutze die Strahlkraft des Sports, um Fairness im Merchandise zu platzieren. So würden Millionen Fußballfans über eine wirkmächtige Zusammenarbeit erreicht, begründete die Jury.

„Mit ‚Vom Feld in den Fanshop‘ stärken wir faire Handelsbeziehungen und fördern textile nachhaltige Wertschöpfungsketten. Das Projekt verknüpft soziale und ökologische Fortschritte in Indien mit verantwortungsvollerem Konsum in Europa“, berichtet Rabea Schafrick, Leiterin Nachhaltigkeit bei Brands Fashion, die den Preis gemeinsam mit Stellvertretenden aller Projektpartner entgegennahm. „Der Gewinn des Fairtrade Awards ist für uns eine großartige Bestätigung, dass partnerschaftliche Ansätze entlang der gesamten Lieferkette echten Impact schaffen können. Wir sind sehr stolz und danken allen Beteiligten für ihr großartiges Engagements, denn nur im Team können wir langfristige Veränderungen herbeiführen“, so Mathias Diestelmann, CEO von Brands Fashion.

www.brands-fashion.com

Foto: Tim Keweritsch