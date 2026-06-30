Kampf dem Mikroplastik

Eine der größten Herausforderungen der Textilindustrie ist das Mikroplastikproblem. Synthetische Textilien setzen stetig Kunstfasern frei, die Jahrhunderte in der Umwelt bleiben und die Umwelt belasten. Die CiCLO technology, entwickelt vom amerikanischen Unternehmen IAM (Intrinsic Advances Materials), soll Kunstfasern, ähnlich wie Wolle, biologisch abbauen. Seit zwei Jahren setzt der Textilriese Fruit of the Loom diese Technologie bei zwei Sweatshirtlinien ein. Mehr zur Technologie gibt es im Interview mit Christine Spiegel, IAM, und Christian Lanvermann, Fruit of the Loom, das in der aktuellen Ausgabe Werbeartikel Nachrichten Nr. 471 zu finden ist.

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