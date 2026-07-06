Bartenbach übernimmt Werbeartikel-Management für Berner

Der Mainzer Fullservice-Dienstleister Bartenbach übernimmt ab sofort das internationale Werbeartikel-Management der Berner Group, einem führenden Spezialisten für B2B-Chemieprodukte in Europa und zentraler B2B-Handelspartner von Kunden aus den Bereichen Mobilität, Bau und Industrie. In einem umfassenden Screening- und Auswahlprozess entschied sich Berner für die Mainzer Agenturgruppe, die nun mit dem Inhouse-Marketing- und Kreationsteam der Gruppe eine europaweit einheitliche Werbeartikelstrategie entwickeln und in den relevanten Märkten ausrollen soll.

Bartenbach überzeugte im Auswahlverfahren vor allem durch die ausgewiesene Marken- und B2B-Expertise, die Stärke in strategischer Kommunikation, die inhouse verankerte Kreativ- und Designkompetenz, die Erfahrung in der Entwicklung moderner Werbeartikel-Sortimente sowie die leistungsfähigen E-Commerce-Shops für effiziente Bestell- und Steuerungsprozesse.

Im Rahmen der Zusammenarbeit erfolgte bereits im April ein vollständig neues, europaweit einsetzbares Werbeartikelsortiment entwickelt, das rund 80 Artikel für unterschiedliche Einsatzfelder enthält.

„Wir freuen uns außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit der Berner Group in den kommenden Jahren“, sagt Christopher Evers, Geschäftsführer Vertrieb Bartenbach Werbemittel. „Die Begegnung auf Augenhöhe, die gelebte Partnerschaftlichkeit und die gemeinsame Kreativität prägen jedes einzelne Meeting – das ist nicht nur effektiv, sondern macht auch richtig Spaß. Mit unserer Kombination aus Strategie-, Kreativ- und Umsetzungsstärke passen wir hervorragend zur Ausrichtung von Berner.“

Auch zukünftig ist die Zusammenarbeit auf Weiterentwicklung angelegt. „Gemeinsam mit Bartenbach schaffen wir die Grundlage für eine international einheitliche und zugleich zukunftsfähige Umsetzung“, sagt Dominik Schewe, Global Brand Manager der Berner Group und verantwortlich für die Markenstrategie und -kommunikation des Unternehmens.

www.bartenbach.de