Daiber unterstützt Biotopverbund Albstadt

Der Textilspezialist Daiber, Albstadt, hat sich erneut für die Region eingesetzt und gemeinsam mit der NABU-Gruppe Albstadt und der Stadt Albstadt das Naturschutzprojekt „Wildobst für die Streuobstwiese, Unter Nank“ zur Stärkung des Biotopverbunds Albstadt unterstützt.

Bereits seit 2021 engagiert sich der Corporate-Fashion-Hersteller gemeinsam mit dem NABU in verschiedenen Natur- und Umweltprojekten. Mit dem offiziellen Start des Projekts „Wildobst für die Streuobstwiese, Unter Nank“, welches bis 2030 andauern soll, wird diese Zusammenarbeit nun langfristig ausgebaut.

„Die Schwäbische Alb ist für uns nicht nur ein Standort, sondern ein Stück Heimat“, erklärt Kai Gminder, Geschäftsführer der Gustav Daiber GmbH, der das Unternehmen in vierter Familiengeneration mit Christof Kunze leitet. „Wir möchten Verantwortung für die Region übernehmen und dort unterstützen, wo wir langfristig etwas bewirken können. Mit unserer Zusage von insgesamt 25.000 Euro über fünf Jahre schaffen wir Planungssicherheit für den Biotopverbund Albstadt und stärken gleichzeitig die Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern.“

Das Projektgebiet „Unter Nank“ im Buchtal in Albstadt-Tailfingen umfasst rund 27.500 Quadratmeter und zählt zu den größten Flächen innerhalb des Albstädter Biotopverbunds. Ziel ist es, bestehende Streuobstbestände langfristig zu erhalten, Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten zu stärken und die ökologische Vernetzung in der Region auszubauen.

Neben dem Naturschutzgedanken verfolgt Daiber mit dem Projekt auch das Ziel, die eigenen Mitarbeiter für einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt zu sensibilisieren und aktiv zu beteiligen. Regelmäßige Mitmachaktionen verbinden Umweltbewusstsein mit Teambuilding und schaffen die Möglichkeit, sich abteilungsübergreifend gemeinsam für die Region zu engagieren. Dabei investiert Daiber gezielt in seine Mitarbeiter und ermöglicht die Einsätze in der regulären Arbeitszeit.

Für September 2026 ist ein gemeinsamer Einsatz mit dem NABU geplant. Dabei sollen zwanzig heimische Wildobstbäume in den bestehenden Streuobstbestand integriert werden. Insgesamt sind über die Projektlaufzeit hinweg über 100 Baumpflanzungen mit heimischen Wildobstarten vorgesehen. Mit dem landesweiten Vorzeigeprojekt setzt Daiber ein Zeichen für regionale Verantwortung und die enge Verbundenheit mit seiner Heimatregion. Gemeinsam mit seinen Partnern trägt das Unternehmen dazu bei, dass wertvolle Lebensräume auch für kommende Generationen erhalten bleiben.

www.daiber.de

