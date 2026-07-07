Geiger übernimmt weitere Unternehmen

Die Geiger GmbH mit Hauptsitz in Senden hat zum 1. Juli 2026 die Geschäftsbetriebe der GF Werbemittel, Rimpar, und pro-promotion, Senden, übernommen. Damit schloss der Werbeartikel- und Fullservicespezialist Übernahme 16 und 17 in Deutschland ab.

„GF Werbemittel und pro-promotion genießen einen hervorragenden Ruf in unserer Branche. Wir freuen uns und sind auch ein wenig stolz, dass uns beide Unternehmen anvertraut wurden und nun ein Teil von Geiger sind“, erläutert Mirco Häßlich, neben Alex Heinecke und Marc Strickrodt einer der drei geschäftsführenden Gesellschafter der Geiger GmbH und verantwortlich für den Bereich Übernahmen.

„Mir war besonders wichtig, mein tolles Team und meine Kunden in guten Händen zu wissen, wenn ich mich in Ruhestand verabschiede. Die Gespräche waren von Anfang von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt und daher freue mich sehr, dass wir ab Juli zu Geiger gehören“, erklärt Doris Fischer, geschäftsführende Gesellschafterin von GF Werbemittel. „Das große Leistungsspektrum von Geiger mit Fullservice, Textil On Demand, Import und vielem mehr bietet uns in den kommenden Jahren zudem die Möglichkeit, unsere Kunden noch besser zu betreuen.“

Annette Stoffers von pro-promotion erläutert: „Wir haben zu unseren Kunden über viele Jahre ein tolles Verhältnis aufgebaut und sie kompetent betreut. Nach den Gesprächen mit Herrn Häßlich bin ich mir sicher, dass dies auch in Zukunft unter der Geiger-Flagge der Fall sein wird. Daher kann ich mich nun entspannt in den Ruhestand verabschieden.“

„Wir freuen uns, dass Doris dem Standort in Rimpar weiter erhalten bleibt und noch eine Zeit lang aktiv zusammen mit uns am Markt agieren möchte. Auch Frau Stoffers steht uns beratend noch weiter zur Seite. Das ist eine tolle Basis für die künftige Entwicklung“, ergänzt Häßlich. „Beide haben über viele Jahre tolle Unternehmen mit symphytischen und kompetenten Mitarbeitenden aufgebaut. Unser ganzes Geiger-Team freut sich auf die neuen Kolleginnen und heißt diese bei Geiger herzlich willkommen“, erklärt Alex Heinecke, der Managing Director von Geiger in Deutschland.

www.geigerpromo.de