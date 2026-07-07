JHK und Gorfactory fusionieren

Das spanische Unternehmen Gorfactory, Murcia, zu dem die Marken Roly und tamina gehören, und die Unternehmensgruppe JHK Trader, Madrid, haben Anfang Juli 2026 ihre Fusion bekanntgegeben.

Die Eigentümer der Unternehmen werden zukünftig mit einer Investmentgruppe zusammenarbeiten, mit der bereits weitere gemeinsame Projekte bestehen. Ziel der Fusion sei es, so Gorfactory, das Portfolio zu erweitern und die Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend globalen Markt langfristig zu stärken, nachhaltiges Wachstum zu fördern und gleichzeitig die familiengeführte Eigentümerstruktur beizubehalten.

Auf den gewohnten Service, die Produkte und die Unterstützung soll die Fusion keinerlei Auswirkungen haben, so das Unternehmen.

www.gorfactory.com