Polnischer Toppoint-Standort ist umgezogen

Der Werbeartikelspezialist Toppoint, mit Hauptsitz im niederländischen Hengelo, hat in PL-Sulechów in ein neues Vertriebs- und Produktionszentrum investiert, das nun in Betrieb genommen wurde.

Seit über 27 Jahren baut Toppoint in Polen eine starke Organisation auf. Was mit der Montage der bekannten „Made in Germany“-Kugelschreiber begann, entwickelte sich durch die Gründung von Toppoint Polska zu einer hochmodernen Produktions- und Logistikorganisation mit eigenem Lagerbestand, 25 innovativen Drucktechniken und mehr als 450 Mitarbeitern.

In den letzten Jahren verzeichnete Toppoint ein deutliches Wachstum im Umsatz und der Produktpalette, den Lagerbeständen und Druckkapazitäten, wodurch der polnische Standort an seine Kapazitätsgrenzen stieß und der Betrieb auf mehrere, externe Lager verteilt wurde, was die Logistik zunehmend komplizierter machte.

Um das Wachstum weiter zu unterstützen und den Service für Händler und Partner weiter zu verbessern wurde nun in die neue, 35.000 m² große Anlage investiert, die Lagerhaltung, Produktion und Büroabläufe vereint und so effizientere Prozesse und erhöhte Kapazitäten schafft.

www.toppoint.nl