Im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits in Heidelberg fand am 26. Juni 2026 die Preisverleihung für die Unternehmen statt, die zu Jahresbeginn mit dem Top 100-Siegel ausgestattet wurden. Auch uma Schreibgeräte Ullmann, Fischerbach, wurde dabei geehrt. Im wissenschaftlichen Auswahlverfahren in der Größenklasse C, für Unternehmen mit über 200 Mitarbeitenden in Deutschland, überzeugte der Schreibgerätehersteller besonders in der Kategorie Innovationsförderndes Top-Management.

Der frühere Bundes- und Ministerpräsident Christian Wulff begleitete den zum 33. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor und gratulierte dem Schreibgerätehersteller. Uma Schreibgeräte Ullmann zählt bereits zum vierten Mal zu den Top-Innovatoren.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten Top 100-Unternehmensporträt heißt es:

In Fischerbach entwickelt und veredelt die Inhaberfamilie Kugelschreiber und andere Stifte für Unternehmen, die sie als Werbemittel einsetzen. In einer Strategierunde entschieden die Geschäftsführer Alexander, Jochen und Peter Ullmann, ihr Unternehmen nicht über den niedrigsten Preis zu definieren, sondern über Verlässlichkeit, Qualität und Verantwortung. Künftig soll der Kugelschreiber für eine klare Marke und verantwortungsvolles Handeln stehen.

Auch innovative Produkte wie Kugelschreiber aus recycelten PET-Flaschen sowie ein klimaneutraler Standort und eingeführte Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme wurden im Porträt hervorgehoben.

www.uma-pen.de