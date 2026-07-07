Vossen erhält German Brand Award

Die Frottiermarke Vossen, A-Jennersdorf, wurde beim German Brand Award in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Brand Events ausgezeichnet. Prämiert wurde die, so die Jury, herausragende Markenführung im Zuge des 100-jährigen Firmenjubiläums sowie das Eventkonzept, das die Geschichte der Marke auf innovative und emotional berührende Weise inszenierte.

Das Herzstück der Kampagne war das emotionale Generationenkonzept „Vossen berührt ein Leben lang“, mit der Vossen den Fokus weiter auf Qualität „Made in Austria“ legt – für Kunden jeden Alters.

Für die Jubiläumsgala, die am Produktionsstandort Jennersdorf in Österreich stattfand, wurde aus einer kargen Industriehalle eine sinnliche Traumwelt, die die charakteristischen Materialien von Vossen erlebbar machte. Die textile Architektur schuf eine Atmosphäre von Geborgenheit, Eleganz und Leichtigkeit und übersetzte die Markenwerte des Unternehmens in einen emotionalen Raum. Eine eigens entwickelte Show nahm die Gäste dann auf eine Zeitreise durch die vergangenen 100 Jahre mit und verknüpfte historische Meilensteine, gesellschaftliche Entwicklungen und Designströmungen mit der Unternehmensgeschichte von Vossen.

Die Auszeichnung mit dem German Brand Award bestätigt für die Frottiermarke den eingeschlagenen Weg, Markenwerte wie Verantwortung, Regionalität und Ästhetik authentisch zu kommunizieren. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung. Der German Brand Award zeigt uns, dass unsere strategische Markenarbeit und unsere Innovationskraft auch international wahrgenommen werden“, sagt Michael Unger, Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb bei Vossen.

www.vossen.com