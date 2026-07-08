Auszeichnung für Troika

Der Anbieter von Präsentartikeln und innovativen Lifestyle-Produkten Troika, Müschenbach, ist für den Juri City Light Flex-Globus mit dem International Travel BookAward (ITBA) 2026 ausgezeichnet worden. Der Award zeichnet jährlich aktuelle nationale und internationale touristische Publikationen nach Eigenrecherche aus. Ziel sei es, über Ländergrenzen hinweg, Aufmerksamkeit für das breite Spektrum im Bereich Reise und Tourismus zu schaffen sowie mit bedeutenden Werken den Horizont für eine Wahrnehmung des Planeten Erde in seinem universellen Zusammenhang zu öffnen.

Der Troika-Globus überzeugte u.a. durch die Darstellung der Bevölkerungsdichte, die durch zahlreiche, helle Leuchtpunkte die Ballungsräume der Erde markiert. Auch die plastische Reliefdarstellung der Erdoberfläche, bei der Berge und Gebirge erhaben ausgearbeitet sind und die Topografie der Erde sicht- und fühlbar machen, wurde von der Jury hervorgehoben. Der Globus sei nicht nur ein ästhetischer Eyecatcher, sondern auch ein Sinnbild für die Verbundenheit unserer Welt, ein leuchtendes Erinnerungsstück daran, dass alles auf dieser Erde miteinander in Beziehung stehe, urteilten die Experten für Kartografie und Globen.

www.troika.de