Schrooten startet neuen Onlineshop für Kinderartikel

Die Schrooten GmbH aus Krefeld hat zum 1. Juli 2026 mit mein-zwergenland.de einen neuen Onlineshop für hochwertige, personalisierte Kinderartikel gestartet und so ihr Angebot erweitert. Der Shop richtet sich an junge Eltern, Großeltern, Freunde und Verwandte, die individuelle Produkte für Kita, Schule oder Freizeit gestalten möchten.

Im Shop selbst können die User die Produkte dabei selber gestalten. Neben der Auswahl von Farben, Motiven und Wunschnamen, können je nach Produkt, auch eigene Bilder oder Fotos in die Gestaltung integriert werden. Zum Sortiment gehören u.a. Kindergartenrucksäcke, Brotdosen, Trinkflaschen, Müslibecher, Turnbeutel, Sporttaschen sowie andere personalisierbare Produkte für den Alltag. Bei der Produktauswahl setzen Geschäftsführer Sebastian Neuhausen und das mein-zwergenland.de-Team auf namhafte Hersteller. So liefert Mepal Brotdosen, Trinkflaschen und Müslibecher, über Halfar werden Taschen und Rucksäcke bezogen.

Die Veredelung erfolgt in Krefeld selbst, erst nach der individuellen Gestaltung werden die Artikel produziert, personalisiert und versendet.

www.mein-zwergenland.de