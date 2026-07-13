Brand Revolution übernimmt DDMC Event Design

Die global agierende Marketing- und Merchandising-Agentur Brand Revolution, Cornwall, hat das Produktionsunternehmen für Großevents, DDMC Event Design, mit Hauptsitz in Belgien, übernommen. Brand Revolution stärkt so auch seine Präsenz als Veranstalter im EMEA-Raum, da DDMC Event Design auch über Standorte in Paris, Straßburg und Lissabon verfügt.

DDMC Event Design wurde im belgischen Brüssel gegründet und ist in der gesamten EME-Region tätig. Das Unternehmen, das beeindruckende Kompetenzen im Bereich Großveranstaltungen mitbringt, verleiht jedem Projekt einen klaren Zweck und sorgt für eine reibungslose Umsetzung. Dabei werden Erlebnisse geschaffen, die Marken stärken und bleibende Eindrücke hinterlassen. Die Übernahme stellt sicher, dass das Medien- und Veranstaltungsangebot von Brand Revolution in der EMEA-Region gestärkt wird. „Wir freuen uns sehr darauf, unsere Präsenz im Bereich Eventdesign und -produktion in der EMEA-Region auszubauen und dabei auf unserer langjährigen Erfahrung bei der Produktion von hochkarätigen Veranstaltungen weltweit aufzubauen. Wir schätzen die Unternehmensphilosophie von DDMC, die auf Vertrauen und Integrität basiert“, so Alisa Haynes, CEO von Brand Revolution.

„Die Tatsache, dass sie jedes Projekt mit ganzem Herzen angehen, spiegelt unser Return on Emotion-Konzept perfekt wider – daher passen sie hervorragend zu uns.“

Frank Anthierens von DDMC Event Design fügt hinzu: „Wir haben in mehr als 35 Jahren fundiertes Know-how in der Eventbranche erworben.

Wir verfügen über die Kreativität und die Kompetenzen, um erstklassige Veranstaltungen in ganz Europa und darüber hinaus zu realisieren. Brand Revolution wird unser globaler Partner sein, um unsere internationale Entwicklung voranzutreiben.“

Das Team von DDMC wird weiterhin aus Brüssel tätig sein und als Teil von Brand Revolution arbeiten. Kundenbeziehungen, Teammitglieder und laufende Projekte werden nahtlos weitergeführt.

www.brandrevolution.global