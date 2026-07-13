cyber-Wear veranstaltet erste Premium Partner Days

Vom 24. bis 26. Juni d.J. fanden erstmalig die von cyber-Wear veranstalteten Premium Partner Days (PPD) 2026 im Seehotel Ketsch statt. Das neu entwickelte Konzept stellte persönliche Begegnungen, intensive Fachgespräche und gemeinsame Produktentwicklung konsequent in den Mittelpunkt, außerdem stand nahezu das gesamte cyber-Wear-Team den rund 30 Premium Partnern aus ganz Europa, die ihre Neuheiten, Produktideen, Technologien und Neuheiten präsentierten, zur Verfügung. Das operative Tagesgeschäft wurde bewusst auf das notwendige Minimum reduziert, um den Fokus vollständig auf den persönlichen Austausch zu legen

Schon zum Auftakt unterstützten die sogenannten Helping Hands von cyber-Wear beim Aufbau der Präsentationsflächen, danach kamen sämtliche Mitarbeiter mit Partnern zum Welcome BBW im Garten des Seehotels zusammen. Das Come-together entwickelte sich zu einem Abend voller Gespräche, neuer Ideen und persönlicher Begegnungen. Nach einem gemeinsamen Frühstück am Donnerstag folgten dann 90-sekündige Elevator Pitches aller 30 Partner zu Unternehmen und Innovationen, sodass die Mitarbeiter einen Überblick über die Highlights der Partner erhielten. Per Live-Voting wurde anschließend das überzeugendste Produktkonzept ausgezeichnet. Die Auszeichnung ging an Aditan, uma und mbw, deren Präsentationen das cyber-Wear Team besonders überzeugten.

Die Höhepunkte der Premium Partner Days waren dann aber der sogenannte Garden Walk, bei dem sich 24 der Partner über das gesamte Hotel verteilten und in Konferenzräumen, Suiten, Fluren und im Foyer kleine Markenwelten entstehen ließen, und die Deep Dive Sessions, bei denen in ruhiger Atmosphäre, 30-minütige Sessions angeboten wurden, in denen Materialien getestet, strategische Projekte diskutiert und neue Ideen entwickelt werden konnten. Durch individuelle Laufpläne für die cyber-Wear Teams wurde sichergestellt, dass jeder Partner besucht wurde.

Die Kombination aus offener Inspiration vom Garden Walk und der inhaltlichen Tiefe der Deep Dive Sessions wurde von den teilnehmenden Partnern als besonderes Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben.

Die Premium Partner Days endeten am Freitag mit einem gemeinsamen Closing und Lunch, bevor das Team von cyber-Wear beim Abbau der Präsentationsflächen half.

Für Steven Baumgaertner, CEO der cyber-Wear Heidelberg GmbH, war die Premiere weit mehr als ein erfolgreiches Event: „Wir wollten bewusst keine weitere Hausmesse organisieren. Unser Ziel war es, ein Format zu entwickeln, das echte Partnerschaft ermöglicht. Weniger präsentieren, mehr diskutieren. Weniger Messe, mehr Co-Creation. Dass wir dafür unser Unternehmen praktisch zwei Tage ausschließlich unseren Partnern gewidmet haben, zeigt, welchen Stellenwert diese Zusammenarbeit für uns hat. Das außergewöhnlich positive Feedback bestätigt uns darin, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Mein besonderer Dank gilt unserem gesamten Team, das diese Veranstaltung mit unglaublichem Engagement, Leidenschaft und einer organisatorischen Meisterleistung möglich gemacht hat.“

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