Dicke & Partner: Inspirierende Ideenbörse

Am 5. Mai 2026 lud das Team von Dicke & Partner zur diesjährigen Ideenbörse nach Dortmund ein, die unter dem Motto „Art meets Promotion“ stand.

Zwölf ausgewählte Lieferantenpartner präsentierten Produkte, die speziell für das Veranstaltungsmotto entwickelt wurden, und gaben den über 100 Gästen spannende Einblicke in die aktuellen Trends der Werbeartikelbranche.

Fragen zur Zeitgemäßheit von Werbeartikeln, zu Designs, mit denen man sich von der austauschbaren Masse abheben könne und dazu, wie ein Artikel so wertvoll wird, dass er langfristig im Besitz des Empfängers bleibt, standen im Mittelpunkt und wurden intensiv diskutiert. Die Gäste zeigten großes Interesse, sodass intensive Gespräche entstanden, Nachfragen gestellt wurden und die Begeisterung spürbar war.

Besonders deutlich wurde in den Gesprächen, dass es den Kunden nicht um einfache Artikel gehe, sondern um durchdachte Konzepte und eine stimmige visuelle Linie, die Marken erlebbar mache. Dabei zeigte sich auch erneut, dass der persönliche Kontakt von allen Beteiligten als besonders wertvoll empfunden wurde.

Ein besonderes Highlight war der Karikaturist Michael Hüter, der mit viel Feingefühl und Humor individuelle Zeichnungen auf Artbooks und Schürzen anfertigte. Diese persönlichen Erinnerungen fanden bei den Gästen großen Anklang.

Final beschrieben die Lieferanten und Gäste die Ideenbörse als gelungenen Tag, der von gutem Miteinander in entspannter Atmosphäre geprägt war.

www.dickenet.com