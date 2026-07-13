Heiße Duelle beim Cybergroup BeachCup 2026

An einem der heißesten Tage des Jahres, dem 27. Juni 2026, fanden sich 25 Teams aus ganz Europa zum diesjährigen CyberGroup BeachCup in Ketsch ein.

Bei außergewöhnlichen Wetterbedingungen von rund 40°C standen die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer an erster Stelle, sodass das Veranstaltungskonzept an die Wetterlage angepasst wurde, ohne den Charakter des Cups zu verlieren. Das Team um Simon Merkel und Florian Stindl sorgte für zusätzliche Schattenflächen, Wasserschleusen, Planschbecken, und auch weitere Abkühlungsmöglichkeiten sorgten für eine beeindruckende Sommerlocation. Eisgekühlte Getränke und Grillstationen sorgten dafür, dass die Teilnehmer sich im Schatten erholen konnten. Zusätzlich wurden die Vorrundenspiele von zwölf auf zehn Minuten verkürzt und die Pausen verlängert, sodass den Teams ausreichend Zeit zur Regeneration und Abkühlung ermöglicht wurde.

Neben den Sportlern zeigte auch das Technik-Team Höchstleistungen und sorgte, u.a. mit Kühlakkus an den Lautsprechern, um die Technik aktiv herunterzukühlen, für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Die teilnehmenden Teams entschieden im Verlauf der Veranstaltung selbst, die Hauptrunde Runde für Runde fortzusetzen, da der Spaß am gemeinsamen Wettbewerb von den Temperaturen nicht getrübt wurde. Im Finale über zwei Sätze setzte sich Zogi mit großem Einsatz, Fairness und Leidenschaft gegen Kalfany durch. Auf Rang drei komplettierte Inspirion das Podest. Dass die Bedingungen jederzeit hätten angepasst werden können, bestätigte Simon Merkel, Head of Event & Organisation bei cyber-Wear: „Unser Ziel war nie, das Turnier um jeden Preis durchzuziehen. Unser Ziel war es, einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem Sport, Begegnung und Gemeinschaft möglich bleiben. Dass die Teams diesen Weg gemeinsam mit uns gegangen sind und sich Runde für Runde bewusst für das Weiterspielen entschieden haben, zeigt den besonderen Spirit des BeachCups. Genau darauf sind wir unglaublich stolz.”

Zwischen und nach den Spielen entwickelten sich zahlreiche Gespräche, so wurde genetzwerkt, gelacht und gemeinsam gefeiert, sodass die Veranstalter den Tag zufrieden beenden konnten: „Der BeachCup war schon immer weit mehr als ein Volleyballturnier. Er ist ein Treffpunkt für unsere Branche, für Partner, Kunden und Freunde. Gerade an diesem außergewöhnlich heißen Wochenende hat sich gezeigt, was unsere Community ausmacht: Verantwortung, gegenseitige Rücksichtnahme und Zusammenhalt. Niemand hat auf Biegen und Brechen auf den Wettbewerb bestanden. Stattdessen haben wir gemeinsam Lösungen gefunden und am Ende genau das erlebt, worum es beim BeachCup geht – Menschen zusammenzubringen. Das Finale war sportlich grandios, aber noch beeindruckender war für mich das Miteinander an diesem Tag“, so Steven Baumgaertner, CEO von cyber-Wear.

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