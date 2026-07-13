Magna sweets präsentiert neuen Onlineshop

Der neue Onlineshop des Werbeartikelherstellers Magna sweets, Moorenweis, ist seit dem 1. Juli 2026 online und bietet den Kunden einen zusätzlichen, komfortablen Bestellweg für ausgewählte Werbesüßigkeiten und andere Werbeartikel.

Rund um die Uhr können die Kunden nun Produkte online konfigurieren, Preise kalkulieren und die Bestellung bequem und natürlich mit individuellem Motiv, auslösen. Der neue Shop ermöglicht eine schnelle Angebotserstellung und vereinfacht den Bestellprozess.

Besonders praktisch sind die transparenten Informationen zu Mengen, Preisen und Veredelungsmöglichkeiten, die bereits während der Produktauswahl angezeigt werden. Erfolgt die Bestellung direkt über den Onlineshop, entfallen die üblichen Drucknebenkosten, außerdem haben viele Artikel niedrigere Mindestbestellmengen als im Katalog. Mit dem neuen Shop ergänzt Magna sweets die persönliche Beratung um eine digitale Lösung für alle, die schnell und unkompliziert bestellen möchten.

www.magna-sweets.de