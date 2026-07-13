Praxistag mit L-Shop-Team und X-Tec Systems

Am 7. Juli 2026 luden X-Tec Systems, Kaarst, L-Shop-Team, Unna, und die blueprints GmbH, Bochum, zum DTF-Praxistag ein. Die teilnehmenden Textilveredler, Werbetechniker und textilen Fachhändler hatten den ganzen Tag über die Gelegenheit, die bewährte Piccolo 2.0 DTF-Lösung live kennenzulernen, konkrete Fragen aus dem Alltag zu diskutieren und sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die bei blueprints in Bochum stattfand, stand die Live-Präsentation des DTF-Druckers, an dem gezeigt wurde, wie sich auch anspruchsvolle Motive zuverlässig und hochwertig auf Textilien bringen lassen. Im Vorhinein waren die Teilnehmenden eingeladen worden, ihre kompliziertesten Dateien, also solche, die in der Vergangenheit für Kopfzerbrechen bei der Textilveredelung sorgten, mitzubringen.



Dieter Rath und Berthold Rademacher von X-Tec Systems stellten sich den Herausforderungen und demonstrierten mit technischer Expertise und der passenden Softwarelösung, wie sich komplexe Dateien aufbereiten und auf die Textilien übertragen lassen.

Neben der Technik und dem Praxistest mit direktem Mehrwert kam auch der persönliche Austausch nicht zu kurz. So wurden in Gesprächen Fragestellungen rund um Textilveredelung, Produktionsprozesse, Materialauswahl und Anwendungsmöglichkeiten diskutiert. Die geteilten Erfahrungen, besprochenen Lösungsansätze und die geknüpften Kontakte machten den Tag für die Besuchenden besonders wertvoll. Die positive Resonanz zeigte den Veranstaltern, dass praxisnahe Formate, bei denen Technik live erlebt und konkrete Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag besprochen werden können, den Bedarf der Branche treffen. So blicken X-Tec Systems, die blueprints GmbH und L-Shop-Team motiviert auf kommende Veranstaltungen.

www.l-shop-team.de

www.blueprints-global.eu

www.x-tec-web.de