Neue Perspektiven

Katharina Zettl ist mit nur 23 Jahren Head of Marketing bei marke[ding].

Als Messeveranstalterin liebt sie die Mischung aus Planung, direktem Austausch und der besonderen Atomsphäre der Veranstaltung. Welcher Business-Ratschlag ihres Vaters sie bis heute prägt, welche Rolle Social Media in ihrem Job spielt und wo sie einen Ausgleich zum Alltag findet, darüber spricht sie im Fragenchat der Werbeartikel Nachrichten Nr. 471.

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