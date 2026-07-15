The Hapticologist: Die Purple Stage ruft

Die Masterclass der branchenweiten Initiative The Hapticologist, die bei der OMR 2025 und 2026 große Erfolge feierte, könnte 2027 einen Slot auf der Purple Stage der Marketing Messe erhalten.

Bei den Masterclasses handelt es sich um Vorträge, bei denen Experten und Aussteller intensiver auf verschiedene Themen eingehen und den Besuchern so Inhalte eindringlicher vermitteln können. Da die Plätze für die Sessions begrenzt sind, können nur eine gewisse Anzahl an Teilnehmern die Kurse besuchen. Die Masterclass von The Hapticologist, die in diesem Jahr „Why Advertising Fails – and Brand Experience Wins“ hieß, wurde von Hapticologist-Initiator Steven Baumgaertner moderiert, Olaf Hartmann vom Multisense Institut präsentierte dann passende Beispiele aus der Forschung zum Thema Brand Experience. Abgerundet wurde die Masterclass von Gesprächen mit Jennifer Treiber-Ruckenbrod, Leiterin Markenführung bei Mini, sowie Alexander Timm, Head of Merchandising beim FC St. Pauli, und Martin Drust, Leitung Markenstrategie des FC St. Pauli. Im Anschluss an die Messe wurde der Vortrag zu einem der beliebtesten der OMR gewählt und mit einem Audience Choice Award ausgezeichnet. So ist er nun auch für die OMR-Besucher, die nicht live dabei sein konnten, als Videoaufnahme nachträglich erlebbar.

Damit im nächsten Jahr noch mehr Teilnehmer erleben können, wie wichtig haptische Werbung auch im digitalen Zeitalter ist, geht es nun darum, die Purple Stage zu erobern. Während die normalen Masterclasses in abgesonderten Räumen stattfinden, füllt die Purple Stage eine gesamte Halle und bietet so wesentlich mehr Zuschauern Platz. Jede der zehn ausgezeichneten Masterclasses haben nun die Chance auf einen Platz auf der Purple Stage. Bis zum 29. Juli 2026 um 12 Uhr geht es nun darum, möglichst viele Leads zu sammeln und die am meisten angesehe Masterclass zu werden.

Je öfter der Link angeklickt und geteilt wird, desto besser stehen die Chancen, dass The Hapticologist im nächsten Jahr auf der Purple Stage vertreten ist und die Themen Brand Experience und haptische Werbung noch mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Die Masterclass „Why Advertising Fails – and Brand Experience Wins“ kann hier abgerufen werden.

www.thehap.bar