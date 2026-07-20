cyber-Wear: Globale operative Exzellenz

Mit dem Bezug eines weiteren modernen Lager- und Logistikstandorts erweitert die cyber-Wear Heidelberg GmbH, eines der international führenden Unternehmen für Brand Merchandise, globale Markeninszenierung und haptische Werbung, ihre operativen Kapazitäten erheblich. Das Unternehmen reagiert damit auf das anhaltend starke Wachstum internationaler Kundenprojekte, globaler Merchandise-Plattformen sowie komplexer Fulfillment- und E-Commerce-Prozesse.

Der neue Standort bietet modernste Lager- und Hochregalstrukturen, zusätzliche Kommissionierungsflächen sowie erhebliche Erweiterungsmöglichkeiten für internationale Versand- und Markenlogistikprozesse. Die Immobilie mit einer maximal nutzbaren Gesamtfläche von bis zu ca. 15.000 m² verfügt unter anderem über moderne Hochregallager-Technologie, großzügige Hallenhöhen und leistungsfähige Infrastruktur. Die Investition ist Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, das sich in den vergangenen Jahren zunehmend vom klassischen Werbemittelanbieter hin zu einem international operierenden Brand-Experience-, Plattform- und Infrastrukturpartner entwickelt hat.

„Moderne Markenführung endet heute nicht mehr beim Produkt oder beim Shop. Die eigentliche Herausforderung beginnt dahinter – in Infrastruktur, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und globaler Verfügbarkeit“, erklärt Steven Baumgaertner, CEO der cyber-Wear Heidelberg GmbH. „Unsere Branche verändert sich fundamental. Kunden erwarten heute Echtzeitfähigkeit, globale Prozesse, hohe Verfügbarkeit und maximale Markenkonsistenz über Ländergrenzen hinweg. Genau dafür bauen wir unsere Infrastruktur konsequent weiter aus“, so Baumgaertner weiter.

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