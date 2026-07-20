Mitunternehmer und/oder Investor gesucht

NACH 20 JAHREN IN DER WERBEARTIKELBRANCHE IST JETZT DIE ZEIT GEKOMMEN, ETWAS EIGENES AUFZUBAUEN.

Ich durfte für einige der bekanntesten Unternehmen der Werbeartikelbranche arbeiten, internationale Key Accounts betreuen und Jahresumsätze von bis zu 5 Mio. Euro verantworten.

Jetzt entsteht mit WERBEROCKET ein Unternehmen, das jahrzehntelange Branchenerfahrung mit einem modernen, skalierbaren Geschäftsmodell verbindet.

Unser Ziel ist klar: Innerhalb der nächsten Jahre möchten wir eine der sichtbarsten und erfolgreichsten B2B-Plattformen für Werbeartikel im deutschsprachigen Raum aufbauen.

DAS BRINGEN WIR MIT

✔ Über 20 Jahre Branchenerfahrung

✔ Betreuung internationaler Kunden

✔ Direktimporte sowie ein gewachsenes Lieferanten- und Herstellernetzwerk in Europa und Asien

✔ Modernes Shopware-B2B-System mit über 150.000 Werbeartikeln und automatisierter Lieferantenanbindung von 150 Lieferanten

✔ Professionellen Businessplan sowie eine klare Wachstums- und Digitalstrategie

✔ Das Ziel, einen der führenden digitalen Werbeartikelanbieter im DACH-Raum aufzubauen

✔ 100 % Remote möglich



WIR SUCHEN ZWEI MENSCHEN, DIE AN DIESE VISION GLAUBEN.

► MITUNTERNEHMER GESUCHT

Du möchtest nicht Dein Leben lang für andere arbeiten?

Du möchtest Mitunternehmer werden und gemeinsam mit uns etwas Großes aufbauen?

Du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen und idealerweise auch die Möglichkeit mitzubringen, Dich finanziell am Unternehmen zu beteiligen?

Dann sollten wir uns kennenlernen.

► INVESTOR GESUCHT

Sie suchen keine kurzfristige Kapitalanlage, sondern eine Beteiligung an einem Unternehmen, das auf über 20 Jahren Branchenerfahrung statt auf einer reinen Geschäftsidee basiert?

Gesucht wird ein Investor, der sich mit 50.000 Euro gegen 15 % Unternehmensanteile beteiligt und gemeinsam mit uns langfristigen Unternehmenswert aufbauen möchte.

Gerade wenn Sie sich aktuell in einem bestehenden Arbeitsverhältnis befinden oder sich zunächst unverbindlich informieren möchten, sichern wir Ihnen einen absolut diskreten und

vertraulichen Umgang mit Ihrer Anfrage zu.

INTERESSE?

Dann freuen wir uns auf Ihre vertrauliche Kontaktaufnahme unter:

info@werberocket.de

Vielleicht ist genau diese Anzeige der Beginn von etwas Großem.