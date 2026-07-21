Cyber-Wear steigt in die globalen Top 30 der PPAI auf

Im internationalen PPAI 100 Ranking 2026 der weltweit führenden Unternehmen der Promotional Products Industry wurde die cyber-Wear Heidelberg GmbH auf Platz 26 gewählt. Damit verbessert sich das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um sechs Plätze und erreicht erstmals die globalen Top 30. Die PPAI 100 gelten weltweit als eines der relevantesten Rankings der Branche. Bewertet werden Unternehmen nicht allein nach Umsatz, sondern anhand einer umfassenden „Score Card“, die die Zukunftsfähigkeit und strategische Stärke eines Unternehmens misst. Grundlage sind acht zentrale Kategorien wie Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Mitarbeiterentwicklung, Online Presence oder Industry Influence. cyber-Wear ist aktuell das einzige europäische Unternehmen innerhalb des internationalen Spitzenfeldes und überzeugte 2026 insbesondere in den Zukunftsdisziplinen Innovation, Responsibility & Sustainability, Online-Presence & Digital Transformation, Professional Development sowie internationale Marken- und Branchenrelevanz.

Die aktuelle Platzierung bestätigt nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens, sondern auch die internationale Relevanz der strategischen Ausrichtung von cyber-Wear.

„Für uns ist diese Platzierung weit mehr als ein Ranking. Sie zeigt, dass sich unsere Sicht auf moderne Brand Experience, globale Markenführung, Haptik, Technologie und internationale Infrastruktur inzwischen weltweit durchsetzt“, erklärt Steven Baumgaertner.