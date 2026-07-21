Daiber präsentiert neuen Headwear-Katalog

Die Gustav Daiber GmbH, Albstadt, präsentiert im Juli 2026 einen neuen Headwear-Katalog mit einer Sortimentsübersicht rund um Caps, Beanies und Hüte. Die Kopfbedeckungen sind in die Kapitel Fashion, Classic, Promo, Sports, Activity und Workwear unterteilt, sodass Kunden schnell die passenden Styles für den jeweiligen Einsatzbereich finden. Die Headwear von Daiber besticht mit modernem Design, funktionaler Qualität, langlebigen Materialien, hohem Tragekomfort und durchdachten Details und rundet so jedes Outfit ab. Ergänzend gibt es Hintergrundinformationen zu den Veredelungsmöglichkeiten der Headwear aus dem Hause Daiber. Dank des Online-Konfigurators für Druck- und Stickaufträge, der im April um einen neuen Editor erweitert wurde, lassen sich Veredelungsaufträge nun direkt im Webshop intuitiv gestalten, kalkulieren und KI-gestützt in verschiedenen Einsatzszenarien visualisieren.

Außerdem legt Daiber weiterhin großen Wert auf einen bewussten Umgang mit der Umwelt und setzt auf ressourcenschonende Materialien wie Bio-Baumwolle nach dem Organic Content Standard (OCS) oder recyceltes Polyester nach dem Global Recycled Standard (GRS) oder Recycled Claim Standard (RCS).

www.daiber.de