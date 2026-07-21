Giuseppe Disco verstärkt Myrix-Vertrieb

Die Myrix GmbH, Pfinztal, setzt ihren Wachstumskurs fort, baut ihre Vertriebsaktivitäten in Deutschland weiter aus und gewinnt mit Giuseppe Disco einen langjährigen Branchenexperten als Sales Manager für die Regionen Deutschland Mitte und Nord.

Disco verfügt im Segment hochwertiger Notizbücher und Kalender über eine ausgeprägte Markt- und Produktkompetenz. Durch seine langjährige Tätigkeit kennt er die Anforderungen von Werbeartikelhändlern und Markenunternehmen ebenso wie die aktuellen Entwicklungen im Markt und bringt ein gewachsenes Netzwerk sowie umfassende Beratungserfahrung mit.

In seiner neuen Funktion verantwortet Disco die Betreuung der Kunden in Mittel- und Norddeutschland und steht ihnen als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. Sein Fokus liegt auf einer partnerschaftlichen Beratung sowie der Entwicklung individueller Lösungen rund um das hochwertige Sortiment von Myrix. Mit der personellen Verstärkung unterstreicht das Unternehmen zugleich seine strategische Ausrichtung auf weiteres und beständiges Wachstum und investiert konsequent in die persönliche Kundenbetreuung und schafft die Voraussetzungen, den steigenden Anforderungen an individuelle, nachhaltige und qualitativ hochwertige Werbemittel noch besser gerecht zu werden.

„Wir freuen uns sehr, Giuseppe Disco für unser Team und unser weiteres Wachstum gewonnen zu haben. Er verfügt nicht nur über eine außergewöhnliche Marktkenntnis und hohe Fachkompetenz, sondern ist durch seine Erfahrung und seiner kundenorientierten Arbeitsweise eine echte Bereicherung für unser Unternehmen“, so Patrick Döring, Geschäftsführer der Myrix GmbH.

www.myrix.de

