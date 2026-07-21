Werbeartikel Nachrichten Nr. 471 geht es im Ratgeber beispielsweise um die Verantwortlichkeiten beim Versand von Werbeartikeln, was man vom Logistiker erwarten kann und warum offene Kommunikation manchmal nützlicher ist als die beste Paragraphenkenntnis.Online-Shops sind auch in der Werbeartikelbranche omnipräsent, doch immer wieder gibt es Fragen zu Bestellsystemen, Haftungsfragen beim Versand oder dem Nutzen von neuen Shop-Funktionen. Für die Werbeartikel Nachrichten schreibt eCommerce-Experte und CosmoShop-Geschäftsführer Silvan Dolezalek regelmäßig über Themen aus dem Bereich eCommerce und Online-Shops. In der aktuellen Ausgabe der
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