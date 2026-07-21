Haptica: Booklet liefert gute Argumente für Merch

Mit dem Booklet Werbung in ECHT liefert Haptica gute Argumente für den strategischen Einsatz von Merch und Werbeartikeln im Marketingmix.

Das Haptica-Redaktionsteam hat im Booklet mehr als 20 gute Argumente zusammengetragen, Merch und haptische Werbung in den Marketingmix zu integrieren. So sind Merch und haptische Werbung hochemotional, sinnlich, authentisch und schaffen im Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung von Marketinginhalten direkte Touchpoints. Zudem ist haptische Werbung nicht wegklickbar und die einzige Werbeform, für die sich der Adressat bedankt und für die er, in Form von Merchandising, sogar bezahlt. Hinzu kommen die enormen Recall-Werte von Werbeartikeln bei gleichzeitig vergleichsweise niedrigem Cost per Impression, ihr Potenzial, zum viralen Hit zu werden, ihre Akzeptanz gerade bei jungen Zielgruppen und noch vieles mehr. Unterstützt von aktuellen Studienergebnissen wird gezeigt, warum es für Marken ECHT vielversprechend ist, auf Werbung in ECHT zu setzen.

Passend zur Haptica live ’26 wurde die Publikation im März d.J. veröffentlicht und steht seitdem als kostenloses E-Book zum Download bereit. Das Teilen des Booklets ist ausdrücklich erwünscht. Schließlich geht es darum, die vielen Vorteile, die für Merch und haptische Werbung sprechen, möglichst breit zu streuen.

Um Berater und Agenturen beim Argumentieren zu unterstützen, bietet der Herausgeber WA Media zudem einen besonderen Service: Wer das Booklet für sein eigenes Marketing nutzen möchte, hat die Möglichkeit, eine eigene Ausgabe des 28-Seiters mit individualisierter Rückseite zu drucken. Interessierte können sich für Details an sales@wa-media.de wenden.

www.haptica.info/werbung-in-echt