Richartz gleich dreifach ausgezeichnet

Das Solinger Familienunternehmen Richartz durfte sich bei der Preisverleihung des Red Dot Awards 2026 über gleich drei Auszeichnungen freuen. Das Key Tool Bike, das Key Tool active und das Snacktool überzeugten mit innovativen und präzisen Funktionen für den täglichen Gebrauch und setzen im Merch-Bereich vieler großer und kleiner Unternehmen immer wieder neue Standards für hohe Werbewirkung und dauerhaften, nachhaltigen Einsatz. Die international besetzte Fachjury der renommierten Designauszeichnung würdigte erneut die konsequente Verbindung von innovativem Design, praktischer Funktionalität und der hohen Werbewirkung beim Einsatz der Produkte.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte erneut diese großartigen Auszeichnungen erhalten. Wir setzen sehr viel Energie und Kreativität in die Entwicklung innovativer Produktkonzepte und legen größten Wert auf hohe Qualität und innovative Funktionalität. Das waren schon immer wesentliche Bestandteile unserer Markenphilosophie“, so Luisa Richartz. „Diese Auszeichnungen bestätigen uns auf unserem Weg, hochwertige Pocket Tools zu kreieren, die im Alltag der Nutzer und Nutzerinnen wirklich einen Unterschied machen und somit perfekte Markenbotschafter sind.“

www.richartz.com