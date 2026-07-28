Branded Wor(l)ds jetzt als Pod- und Videocast

Der vom US-amerikanischen Branchenexperten Jeff Solomon und Cybergroup-CEO Steven Baumgaertner gehostete Podcast Branded Wor(l)ds wird ab sofort ein hybrides Pod- und Videocast-Format, das die Stimmen der internationalen Werbeartikel- und Brand-Experience-Branche künftig nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar macht. Für die neue Entwicklungsstufe wurde ein komplett neues Studio speziell für hochwertige Video-Produktionen konzipiert, das den passenden Rahmen für tiefgehende Gespräche mit führenden Persönlichkeiten aus der Branche schaffen soll. Die Zuschauer dürfen sich, so das Podcast-Team, auf eine moderne Produktion, mehr Dynamik und noch persönlichere Einblicke freuen.

Auch inhaltlich geht Branded Wor(l)ds einen neuen Schritt, so soll das Format zukünftig noch globaler aufgestellt werden. Dafür sollen internationale CEOs, Markenverantwortliche, Verbandsvertreter, Vordenker und Unternehmer aus allen relevanten Märkten ihre Perspektiven auf die Zukunft von Brand Experience, Merchandising, Nachhaltigkeit, Innovation und Leadership teilen.

Neben den bekannten Podcast-Plattformen werden die neuen Videocast-Folgen künftig auch über verschiedene digitale Kanäle ausgespielt.