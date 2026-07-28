Mank erhält Gold-Status bei EcoVadis

Nach zwei aufeinanderfolgenden Silber-Auszeichnungen erhält Mank Designed Paper Products, Dernbach, im Juli 2026 den Gold-Status im Nachhaltigkeitsranking von EcoVadis.

Das Gold-Rating bestätigt die kontinuierlichen Anstrengungen des Herstellers für hochwertige Table-Top-Produkte für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, ökologische, soziale und ethische Kriterien systematisch in die Unternehmensprozesse zu integrieren.

„Nachhaltigkeit ist für uns kein einmal erreichter Zustand, sondern ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Die Gold-Auszeichnung ist daher sowohl eine Anerkennung der bisherigen Arbeit als auch ein Ansporn, unsere Leistungen weiter zu verbessern“, erklären die Geschäftsführer des Unternehmens Christian und Jonas Hümmerich.

Die detaillierten Ergebnisse der EcoVadis-Analyse werden nun genutzt, um bestehende Prozesse zu überprüfen und im Rahmen eines Aktionsplans weiterzuentwickeln.

Insbesondere für Unternehmen der Hotellerie und Gastronomie gewinnt die transparente Bewertung von Lieferanten und Produkten zunehmend an Bedeutung. Gäste, Geschäftspartner und Auftraggeber achten verstärkt darauf, wie verantwortungsvoll Materialien beschafft, Produkte hergestellt und Unternehmensprozesse organisiert werden.

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