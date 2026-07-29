MVIA gewinnt globale Ausschreibung

Das tschechische Unternehmen MVIA mit Sitz in CZ- Měnín hat im Juli 2026 eine globale Logistik-Ausschreibung von Brown-Forman für den Vertrieb von Merchandising- und POS-Materialien gewonnen.

Das Unternehmen, das seit 1992 in den Bereichen Entwicklung, Design, Herstellung und Beschaffung von Merchandising-Artikeln tätig ist, hat mit dem weltweit tätigen Brown-Forman-Konzern eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Brown-Forman gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Spirituosenbranche und hat u.a. die Jack Daniel’s-Markenfamilie, New Mix, el Jimador oder Glenglassaugh im Sortiment.

Über seine Plattform Mvia Hub wird das tschechische Unternehmen dazu beitragen, die Auftrags- und Zahlungsabwicklung sowie das logistische Vertriebsmanagement von Merchandising- und POS-Materialien in Europa, Afrika und Asien zu vereinheitlichen und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen regionalen und lokalen Teams zu optimieren.

„Brown-Forman ist für uns nicht nur aufgrund seiner Größe und seiner anspruchsvollen Anforderungen an die Lieferkette ein wichtiger Partner. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die umfassenden Unternehmensfunktionen der Mvia-Hub-Plattform voll auszuschöpfen, um komplexe, multiregionale Fulfillment-Workflows zu unterstützen. Projekte wie dieses helfen uns, die Robustheit unserer Lösungen auf einer wirklich multinationalen Ebene unter Beweis zu stellen“, sagt Jiří Smejkal, CEO von Mvia.

In der ersten Phase der Zusammenarbeit liegt der Schwerpunkt auf der Übernahme und Verwaltung der Lagerbestände an Merchandising-Artikeln und POS-Materialien sowie auf der Auftragsabwicklung und dem Vertrieb in die teilnehmenden Regionen. In dieser Phase wird MVIA logistische Unterstützung für 16 Marken aus verschiedenen Produktkategorien leisten. Die zweite Phase umfasst die Weiterentwicklung der MVIA-Hub-Plattform und die Einführung sogenannter „Buying Windows“, während Brown-Forman weiterhin alle Funktionen im Bereich der Beschaffung sowie der Ausschreibung und Auswahl von Lieferanten eigenständig steuert und behält.

„Merchandising-Artikel und POS-Materialien sind für unsere Marktstrategie von großer Bedeutung. Da wir unsere Zusammenarbeit regionenübergreifend ausbauen, benötigen wir eine Lösung, die sowohl unseren regionalen als auch unseren lokalen Teams Klarheit, Zuverlässigkeit und eine praktische Umsetzung bietet. Die Partnerschaft mit MVIA und die Integration von MVIA Hub ermöglichen es uns, die Abwicklung zu standardisieren, den Bestellprozess zu optimieren und jeden Schritt von der Lagerung bis zur endgültigen Auslieferung nahtlos zu koordinieren, während wir gleichzeitig ein völlig unabhängiges und wettbewerbsfähiges internes Beschaffungsumfeld aufrechterhalten“, sagt Valentina Schiavoni, Director – Regional Procurement & POS Europe, Africa & Asia Pacific bei Brown-Forman.

www.mvia.eu