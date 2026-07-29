Schneider: Weimar übernimmt internationalen Vertrieb

Zum 1. Juli 2026 hat Axel Weimar die Verantwortung als Area Sales Manager Promotion & Sonderanfertigungen bei Schneider Schreibgeräte, Schramberg, übernommen. Weimar betreut zukünftig die Märkte Schweiz, Frankreich, BeNeLux, Skandinavien, Baltikum, UK, Irland, Italien, Spanien und Portugal.

Er folgt auf Susanne Eiermann, die diesen Bereich über 20 Jahre lang mit großer Leidenschaft, Fachkompetenz und persönlichem Einsatz geprägt hat. Klaus Borghammer, Leiter der Abteilung Sonderanfertigung: „Susanne hat die Entwicklung unseres internationalen Geschäfts über zwei Jahrzehnte hinweg entscheidend mitgestaltet. Mit ihrem umfassenden Know-how, ihrer Energie und ihrem Gespür für Kunden hat sie die heutige internationale Ausrichtung von Schneider im Bereich Promotion und Sonderanfertigungen maßgeblich geprägt und den Grundstein für unseren heutigen Erfolg gelegt. Dafür danken wir ihr von Herzen. Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir mit Axel Weimar einen erfahrenen Vertriebsexperten mit internationaler Ausrichtung für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten. Mit seiner Erfahrung, seiner Kundenorientierung und seinem Blick für die Anforderungen unterschiedlicher Märkte ist er die ideale Besetzung, um den erfolgreichen Weg fortzuführen und neue Impulse zu setzen.“

„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Mich begeistert, dass Schneider die gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland vereint und gleichzeitig auf einen außergewöhnlich starken Teamgeist setzt. Dieses Miteinander macht uns schnell, flexibel und ermöglicht es, für unsere Kunden individuelle Lösungen auf höchstem Niveau zu realisieren“ so Axel Weimar zu seiner neuen Position.

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Bildquelle: Pressefoto Schneider Schreiberäte GmbH