uma erhält Big See Product Design Award

Der Schreibgerätehersteller uma, Fischerbach, hat im Juli 2026 den Big See Product Design Award für den Recycled Pet Pen Core erhalten. Die Auszeichnung würdigt Produkte, die Gestaltung, Innovation und Nachhaltigkeit auf überzeugende Art und Weise miteinander verbinden.

Das ausgezeichnete Schreibgerät wird aus recyceltem PET gefertigt, das aus in Europa gesammelten PET-Flaschen stammt, die zu einem hochwertigem rPET-Material aufbereitet wird. Die Fertigung erfolgt in europäischen, ClimatePartner-zertifizierten Produktionsstätten und schafft damit einen transparenten und nachvollziehbaren Materialkreislauf. Die Kombination aus Materialinnovation, funktionaler Gestaltung und flexibler Individualisierung überzeugte die Jury, bestehend aus Architekten, Designern, Redakteuren, Kuratoren, Produzenten, Moderatoren und Forschern.

www.uma-pen.com