Badge4u übernimmt Likor

Das polnische Unternehmen Badge4u, Jaworzno, hat die Übernahme des ebenfalls aus PL- Jaworzno stammenden Unternehmens Likor bekanntgegeben. Likor stellt seit über 44 Jahren Wand- und Armbanduhren als Werbeartikel her. Erste Gespräche bezüglich der Übernahme führten die Geschäftsführer Kornel Frankowski von Likor, sowie Marcin und Wojciech Pawłowski bereits im Sommer 2025.

Für Badge4u ist die Übernahme eine natürliche Erweiterung des Angebots, denn das Unternehmen verfügt bereits über alle notwendigen Anlagen zum Bedrucken und Bearbeiten von Ziffernblättern. Badge4u möchte nicht nur die Marke Likor weiterführen, sondern auch die Bekanntheit des Unternehmens nutzen, um den Kunden Kontinuität in der Zusammenarbeit zu garantieren und die gewohnt hohe Qualität gewährleisten. Den Badge4u-Geschäftsführern zufolge soll das Produktionsprofil von Likor fortgesetzt und gleichzeitig um neue, designorientierte Lösungen erweitert werden, die die neuesten Druck- und Veredelungstechnologien nutzen.

Kornel, bisheriger Geschäftsführer bei Likor, wird sich ab sofort auf die Lieferung von Werbe-LED-Uhren und Smartwatches zu wettbewerbsfähigen Preisen konzentrieren.

www.likor.pl

www.badge4u.eu