Dennis Dennig zieht sich aus Jung-Geschäftsführung zurück

Nach insgesamt 18 Jahren im Unternehmen, davon sieben als geschäftsführender Gesellschafter, wird Dennis Dennig zum Jahresende 2026 aus der operativen Geschäftsführung von Jung since 1828 GmbH & Co. KG ausscheiden.

Die alleinige Geschäftsführung liegt ab 2027 bei Peter Neff, der bereits seit 2020 gemeinsam mit Dennig das Unternehmen führt. Für Kunden, Lieferanten, Partner und Mitarbeitende ändert sich dadurch nichts an der strategischen Ausrichtung oder der operativen Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

Dennig wird dem Unternehmen unverändert eng verbunden bleiben und die weitere Entwicklung des Unternehmens auch künftig als Gesellschafter und Mitglied der Unternehmerfamilie begleiten. Seine operative Tätigkeit wird er künftig auf den Ausbau seines eigenen Unternehmens außerhalb der Werbeartikelbranche konzentrieren.

„Unternehmerischer Ehrgeiz bedeutet auch, es zu wagen, selbst einmal ein eigenes Unternehmen aufzubauen“, sagt Dennig. „Der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt ist jetzt für mich gekommen. Jung ist sehr gut aufgestellt und verfügt über ein starkes Führungsteam sowie klare Verantwortlichkeiten in der Organisation. In den letzten Jahren haben wir die Grundlage für eine weitere erfolgreiche Entwicklung geschaffen. Wir haben unter anderem mehrere Millionen in die Modernisierung und den Ausbau des Produktionsstandorts in Arnstadt investiert.“

Der Wechsel an der Unternehmensspitze wurde langfristig geplant und vorbereitet. Die Gesamtverantwortung für den Werbeartikelvertrieb, die bislang im Verantwortungsbereich von Dennig lag, wurde schrittweise an Sylke Toscan, Vertriebsleiterin des Geschäftsbereichs Jung Promotion, übertragen.

„Dennis Dennig hat die Weiterentwicklung von Jung zusammen mit Peter Neff geprägt und Zukunftsthemen während der letzten Jahre, insbesondere auch während der herausfordernden Corona-Pandemie, intensiv vorangetrieben – z.B. den Ausbau unserer Produktionskapazitäten und den Aufbau des neuen Geschäftsbereichs Packaging. Wir, als Mitglieder des Beirats, freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Dennis Dennig 2026, und ich wünsche ihm für die Zukunft seines eigenen Unternehmens jetzt schon allen Erfolg“, so Frank Motte, Vorsitzender des Beirats von Jung.

Mit der Konzentration der Geschäftsführung auf Peter Neff setzt Jung auf Kontinuität, klare Verantwortlichkeiten und die konsequente Fortführung ihres erfolgreichen Wachstumskurses. Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitende können sich weiterhin auf einen verlässlichen Partner mit langfristiger Perspektive, hoher Innovationskraft und stabilen Eigentumsverhältnissen verlassen.

www.jung-europe.de